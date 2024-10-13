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أحمد جودة - القاهرة - مصطفى شعبان ودينا فؤاد في دراما صعيدية جديدة بمسلسل "حكيم باشا" رمضان 2025

يتأهب النجمان مصطفى شعبان ودينا فؤاد لتقديم تجربة درامية جديدة ومميزة في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا". يهدف هذا العمل إلى تقديم قصة مثيرة تدور حول تجارة الآثار، مضيفةً لمسة درامية صعيدية لأول مرة في مشوار مصطفى شعبان الفني.

تفاصيل مسلسل "حكيم باشا"



يبدأ مصطفى شعبان تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "حكيم باشا" الذي سيعرض في رمضان 2025. العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. تجسد دينا فؤاد شخصية زوجة بطل العمل، في حين تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

قصة المسلسل وأبطاله



تدور أحداث مسلسل "حكيم باشا" حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر. يقدم مصطفى شعبان لأول مرة دراما صعيدية، ويواجه مشاكل مع شخصية يجسدها منذر رياحنة. ويلعب رياض الخولي دور عم مصطفى شعبان ويشاركه في صراعات كبيرة. يضم العمل كوكبة من النجوم منهم سهر الصايغ، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، ويارا قاسم في أول ظهور لها بالدراما المصرية.

دينا فؤاد في رمضان الماضي



شاركت دينا فؤاد في رمضان الماضي 2024 بمسلسل "حق عرب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا. شاركها البطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مصطفى شعبان في رمضان 2024



قدم مصطفى شعبان في رمضان 2024 مسلسل "المعلم"، الذي حقق نجاحًا لافتًا. شارك في بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، وغيرهم. العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

الأعمال السابقة لنجوم المسلسل



تعود دينا فؤاد للتعاون مع مصطفى شعبان بعد مشاركتها في مسلسلات ناجحة مثل "ونحب تاني ليه" و"اللي ملوش كبير". من جانب آخر، شهدت أعمال مصطفى شعبان السابقة مثل "نجيب زاهي زركش" و"عتبات البهجة" تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، مما يرفع سقف التوقعات لمسلسله الجديد "حكيم باشا".

يعد مسلسل "حكيم باشا" بعودة قوية للدراما الصعيدية على الشاشة في رمضان 2025، بمشاركة نجوم كبار مثل مصطفى شعبان ودينا فؤاد. مع قصته المشوقة حول تجارة الآثار وصراعاتها، ينتظر الجمهور عرض هذا المسلسل بفارغ الصبر.



