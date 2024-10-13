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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي (اعرف التفاصيل)

يستعد النجم أحمد العوضي لخوض تجربة جديدة ومميزة في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "فهد البطل". يأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "حق عرب" في رمضان 2024. وسينقل "فهد البطل" الجمهور إلى أجواء صعيدية شعبية مليئة بالتشويق والإثارة.

تفاصيل مسلسل "فهد البطل"



يضم مسلسل "فهد البطل" نخبة من نجوم الفن، حيث تشارك الفنانة كارولين عزمي بجانب أحمد العوضي بعد نجاح ثنائيتهما في مسلسل "حق عرب". يشارك في البطولة أيضًا ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، وعزت الزين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

قصة المسلسل



تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

فريق العمل



يجمع مسلسل "فهد البطل" بين مجموعة من الممثلين الموهوبين، مما يعد بمشاهدة تجربة درامية قوية ومثيرة. إلى جانب أحمد العوضي وميرنا نور الدين، يشارك في العمل كل من:

- نسرين أمين

- عصام السقا

- صفوة

- أحمد عبد العزيز

- صفاء الطوخي

- عزت الزين

- لوسي

آخر أعمال أحمد العوضي



قدم أحمد العوضي في رمضان 2024 مسلسل "حق عرب" الذي لاقى إعجابًا واسعًا من الجمهور. تدور أحداثه حول شخصية (عرب) الذي يحاول الهروب من ماضيه المظلم ولكنه يضطر لمواجهته بشكل مستمر.



