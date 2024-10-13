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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل الأستاذ بطولة يحيى الفخراني (اعرف الحكاية)

يستعد النجم الكبير يحيى الفخراني للعودة بقوة إلى الساحة الدرامية في رمضان 2025 من خلال مسلسله الجديد "الأستاذ". فبعد نجاحه الكبير في المواسم الرمضانية السابقة، يهدف الفخراني إلى تقديم عمل درامي مميز ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل. وفي هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا المسلسل المنتظر، ونلقي نظرة على آخر أعمال الفخراني التي حظيت بإعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

تفاصيل مسلسل "الأستاذ"



يحمل المسلسل الجديد للفنان يحيى الفخراني اسم "الأستاذ"، وهو من إخراج ماندو العدل وتأليف أمين جمال، ومن إنتاج جمال العدل. يتكون المسلسل من 30 حلقة، ويشهد حاليًا مرحلة التحضيرات وكتابة الحلقات، بالإضافة إلى التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في العمل بجانب الفخراني. من المتوقع أن ينطلق تصوير المسلسل قريبًا، ليكون جاهزًا للعرض في رمضان 2025.

آخر أعمال يحيى الفخراني



في رمضان 2024، شارك يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة"، والذي دار في إطار اجتماعي تشويقي حول علاقة الجد بأحفاده. جسد الفخراني شخصية "بهجت الأنصاري"، وكيل وزارة الصناعة على المعاش، الذي يدخل عالم السوشيال ميديا ويصبح إنفلونسر، مما يوقعه في العديد من الأزمات بسبب حرصه على تربية أحفاده وحل مشاكلهم.

عودة يحيى الفخراني إلى الدراما



مسلسل "عتبات البهجة" شهد عودة يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية بعد غياب موسمين منذ تقديمه مسلسل "نجيب زاهي زركش" في رمضان 2021. جسد الفخراني في هذا المسلسل شخصية رجل ثري يكتشف بعد مرور سنوات طويلة أنه لديه ابن ويحاول البحث عنه مع تتابع الأحداث.

طاقم عمل مسلسل "عتبات البهجة"



شارك في بطولة مسلسل "عتبات البهجة" عدد كبير من النجوم، منهم جومانا مراد، صلاح عبد الله، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، خالد شباط، يوسف عثمان، وفاء صادق، صفاء الطوخي، بسنت أبو باشا، علاء مرسي، وعلاء زينهم. العمل من تأليف مدحت العدل ومقتبس عن رواية لإبراهيم عبد المجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل.

مسيرة يحيى الفخراني في الدراما



يمتلك يحيى الفخراني مسيرة فنية حافلة بالأعمال الدرامية الناجحة التي تركت بصمة في قلوب المشاهدين. بفضل أدائه الرائع وأدواره المتنوعة، أصبح الفخراني واحدًا من أبرز نجوم الدراما المصرية، ومثالًا يحتذى به في الإبداع والتفاني في العمل.

يستعد يحيى الفخراني للعودة بقوة إلى الدراما الرمضانية في 2025 من خلال مسلسله الجديد "الأستاذ". بعد النجاحات التي حققها في السنوات السابقة، يتطلع الجمهور إلى مشاهدة ما سيقدمه الفخراني في هذا العمل الجديد، والذي يعد بتقديم تجربة درامية مشوقة ومثيرة.