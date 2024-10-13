انت الأن تتابع خبر البنتاغون يدعو للانتقال من الحل العسكري إلى الدبلوماسي في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على ضرورة التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن.



وأعرب أوستن في اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان ومقتل جنديين لبنانيين مشددا على أهمية ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الحاجة إلى التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن.



وتطرق الوزير أوستن للوضع الإنساني المأساوي في غزة وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجته.



كما أكد أوستن التزام الولايات المتحدة الثابت والدائم والحازم بأمن إسرائيل. والحاجة لإعادة جميع الرهائن إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن.