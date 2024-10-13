الثقافة تدشن ورشة الغناء العربي للشباب.. بقصر بشتاك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالشباب المبدع.. أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن بدء ورشة الغناء العربي للشباب والكبار، ببيت الغناء العربي (قصر الامير بشتاك) بشارع المعز التابع للصندوق، وذلك تحت إشراف الفنان المطرب/ خالد عبد الغفار.

يبدأ تلقي طلبات الاشتراك للتسجيل بالورشة وسداد الرسوم بمقر بيت الغناء العربي، إبتداء من يوم غد (الإثنين ١٤ اكتوبر).

الورشة مدعمة، حيث تبلغ رسوم الاشتراك بها ٦٠٠ جنيه، تسدد ١٠٠ جنيه في إختبار القبول، ومن المقرر أن تبدأ الورشة بعد إكتمال العدد المطلوب .. حيث أن الاماكن محدودة والاشتراك باسبقية الحجز.