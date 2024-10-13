وزارة العمل: الإعلان عن عدد من برامج التدريب المجانية بالوحدات المتنقلة لتأهيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:34 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، عن فتح باب التقديم للحصول على دورات تدريبية مجانية ، بوحدات التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بمدينة طور سيناء ومدينة سانت كاترين ، على مهن صيانة الحاسب الآلي ، وصيانة المحمول ، واللغة الإنجليزية ، وصناعة المشغولات اليدوية ، فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة الأكثر إحتياجاُ ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل والمهن المستحدثة من خلال تأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرصة عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وذلك فى إطار جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2024 – 2025 فى مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، ومميزات البرامج التدريبية المقدمة أن التدريب مجانى، للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة والإعدادية ومحو الامية ، ويتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية ، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، من خلال توفير مزيد من فرص التدريب المهني المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، وكذلك تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وأضافت مدير المديرية ، أنه بعد إنتهاء الدورة التدريبية والتى يتم تنفيذها ، يحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، كما حددت أماكن التقديم بمقر مديرية العمل وعنوانها : بجوار قسم شرطة طور سيناء – مكتب عمل سانت كاترين ، والأوراق المطلوبة للتقديم هي : صورة بطاقة الرقم القومى ، وصورة المؤهل الدراسى ، وصورة شخصية ، واستمارة تأمينات ، وصورة شهادة الميلاد ..