رئيسة وزراء إيطاليا لـ نتنياهو: هجمات إسرائيل على قوات حفظ السلام بلبنان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:33 مساءً - أعلنت وكالة رويترز، أن رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هجمات إسرائيل على قوات حفظ السلام في لبنان غير مقبولة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن رويترز، بأن نتنياهو طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإخراج قوات يونيفيل من مناطق القتال في لبنان.

وزعم نتنياهو أن رفض الأمين العام للأمم المتحدة إجلاء قوات يونيفيل من جنوب لبنان يحولهم إلى "رهائن لدى حزب الله".