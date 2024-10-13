التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يتدخل سريعًا في حادث قطاري المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:34 مساءً - التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يتدخل سريعًا في حادث تصادم القطارين الذي وقع في محافظة المنيا يوم الأحد 13 أكتوبر 2024. وقد وصلت فرق العمل من مؤسسات التحالف، ومن بينها حياة كريمة وصناع الحياة وبنك الطعام المصري، إلى موقع الحادث مباشرة بعد وقوعه لتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

ووفقًا للتقارير الأولية، فقد اصطدم جرار قطار بقطار الركاب رقم 1087 القادم من أسوان باتجاه القاهرة، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى للركاب. وعلى الفور، توجه المتطوعون إلى موقع الحادث لتقييم الوضع وتقديم المساعدات العاجلة للمصابين.

وشملت جهود فرق العمل توزيع المياه والعصائر والوجبات الجاهزة على المتضررين، بالإضافة إلى التواجد مع أهالي الضحايا والمصابين في المراكز الطبية لتقديم الدعم النفسي والمعنوي.

ويأتي هذا التدخل السريع في إطار التزام التحالف الوطني بدعم المجتمع وتقديم المساعدة في أوقات الأزمات والكوارث. وقد أثبت التحالف مرارًا وتكرارًا قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأحداث الطارئة، وذلك بفضل شبكة علاقاته الواسعة وخبرته في مجال العمل الاجتماعي.

وأكد التحالف استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمتضررين من حادث قطاري المنيا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في جهود الإغاثة.