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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامى محمد الليثي عن إتفاق النادي الأهلي مع نظيره الأهلي السعودي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 12 نوفمبر المقبل في اعتزال النجم السعودي السابق خالد مسعد دون لاعبي الأهلي الدوليين.

الأهلي يحصل على 1.5 مليون دولار من ودية أهلي جدة ودون الدوليين



يأتي ذلك لانشغالهم بالأجندة الدولية التي سيخوض خلالها منتخب مصر مباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة ( المغرب 2025).



وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "يحصل الأهلي على مليون و500 ألف دولار من النادي السعودي مقابل خوض هذه المباراة التي تم الاتفاق على جميع تفاصيلها خلال الأيام الماضية".



وأردف: "حصلت إدارة الأهلي على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض هذه المباراة دون الدوليين في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 12 نوفمبر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المعروف بـ "الجوهرة المشعة".

