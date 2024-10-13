انت الأن تتابع خبر أفضل طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الرغبة من جانب العديد من الاشخاص في الظهور بشكل لافت وحسن أمام الأخرين ومن حسن المظهر الرائحة الجميلة والتي تكون جاذبة للأخرين بشكل جيد لكن هناك بعض الحالات التي لا يكفي خلالها الاغتسال بشكل يومي وإنما تحتاج لبعض الطرق التي تساعد في القضاء على رائحة العرق المزعجة والمنفرة ومن بين تلك الطرق استعمال مزيلات العرق وهو امر سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نوضح الكيفية التي يمكن من خلالها تصنيع مزيل عرق في البيت كما يلي

الطريقة الأولى

المكونات ” معلقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ثم معلقة كبيرة من زبدة الشيا، ثم معلقة كبيرة من نشا الذرة “

جدير بالذكر أن تلك المكونات التي سبق ان ذكرناها سوف نعمل على إحضارها معا ومن ثم خلطها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس ثم تترك في علبه فارعة وتكون جاهزة للاستعمال في اي وقت من جانبك

الطريقة الثانية