"عطار ابن حلال نصحني بيها".. وصفة ورق الغار للتخسيس هتشيل الجناب والكرش..في 7 ايام؟ عودك هيبقي مثالي!""عطار ابن حلال نصحني بيها".. وصفة ورق الغار للتخسيس هتشيل الجناب والكرش..في 7 ايام؟ عودك هيبقي مثالي!"

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رياض - احمد صلاح - تسعى كل عروس عادة إلى خسارة الوزن والظهور بمظهر رشيق قبل ليلة الزفاف أو الخطوبة لذلك، يتبع معظمهم أنظمة غذائية متنوعة لتقليل الوزن وتعتبر منطقة البطن والخصر هي الأكثر تعرضًا لتراكم الدهون رغم الالتزام بالنظام الغذائي، مما يجعل الكثير من الأشخاص يلجؤون إلى مشروبات خاصة تساعد في التخسيس من بين هذه المشروبات، يعد ورق الغار، المعروف في مصر بورق اللورا، من الخيارات المفيدة إذ يساهم في الحصول على خصر نحيل وجسم رشيق، كما أنه يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم، ويعد مفيدًا لمرضى السكري وأمراض الغدة الدرقية أيضًا.

وصفة ورق الغار للتخسيس

تعمل أوراق الغار، التي تستخدم كتوابل في العديد من المنازل، على الحفاظ على وزن الجسم بشكل مستقر، حيث تمنع زيادته أو نقصانه بشكل مفاجئ في الوقت نفسه، تساهم القرفة في تقليل الدهون من خلال تسريع عملية الهضم في الجسم ما يميز هذا المشروب أنه يحافظ على مستوى الطاقة طوال اليوم يمكن تناوله ليس فقط من قبل الأشخاص الذين يعانون من السمنة، بل أيضًا من قبل مرضى تكيس المبايض، السكري،

والغدة الدرقية مكونات الوصفة هي:

لتر من الماء

عود قرفة

أوراق غار

طريقة التحضير:

سخني لترًا من الماء في قدر.

عند الغليان، أضيفي أوراق الغار والعود القرفة.

غطي القدر واتركي الماء يغلي لمدة 15 دقيقة.

أطفئي النار وصفي الماء في قنينة زجاجية للتخزين.

طريقة الاستخدام: