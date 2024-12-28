الرياضة

موعد مباراة البحرين ضد اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البحرين ضد اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب البحرين مع نظيره اليمني اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26.

موعد مباراة البحرين ضد اليمن

وتنطلق صافرة بداية مباراة البحرين واليمن عصر اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة البحرين واليمن

1- البحرين 6 نقاط
2- السعودية 3 نقاط
3- العراق 3 نقاط
4- اليمن دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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