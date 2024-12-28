نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارفاخال يكشف عن وجهته المقبلة حال الرحيل عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإسباني داني كارفاخال ظهير أيمن ريال مدريد، عن خطوته القادمة حال مغادرة صفوف الملكي، بعد نهاية التعاقد

كارفاخال: طالبني خوسيلو بالمجيء إلى الدوري القطري

وينتهي عقد كارفاخال مع ريال مدريد، بنهاية الموسم القادم، وتحديدا حتى 30 يونيو 2026.

وقال ظهبر ريال مدريد في تصريحات صحفية اليوم السبت، لصحيفة Esquire" الأمريكية، "إذا تركت هذا النادي يومًا ما، فلن ألعب في أوروبا".

وأضاف داني كارفاخال "لن أنافس ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أو في إسبانيا، أو دوري أبطال أوروبا".

وأختتم قائد النادي الملكي، حديثه، قائلًا " لقد طالبني خوسيلو بالمجيء إلى الدوري القطري وقال إنه يحتفظ لي بمكان في الظهير الأيمن".

وانتقل المهاجم الإسباني المخضرم خزسيلو إلى صفوف الغرافة القطري قادما من ريال مدريد في صيف 2024، بمقابل 1.5 مليون يورو.

وتعرض داني كارفاخال البالغ من العمر 32 عاما، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع فريقه في بداية الموسم الحالي.

