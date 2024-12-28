انت الأن تتابع خبر تعالي أقولك ازاي ممكن تعملي بوتوكس طبيعي بمكون في المطبخ لشد البشرة وأنت في بيتك !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من ضمن الأشياء التي تلفت نظر المرأة بشكل كبير هي تلك الأخبار التي تتحدث عن الوصفات التي لها علاقة بالجمال والتي تساهم في العناية به بشكل أفضل والتي عادة ما تكون وصفات طبيعية بمكونات موجودة ومتوفرة لدى الجميع وهو الأمر الذي يضفي عليها ميزة إضافية خاصة لدى التعامل مع البشرة والتي تعد من أهم ما توليه المرأة عناية خاصة لذا يتم البحث عن الوصفات التي تشد الوجه والبشرة وتمنحه المظهر الشاب على الدوام كما سنوضح من خلال المقال .

مكونات عمل وصفة شد الوجه في المنزل

ملعقة صغيرة من لبان الذكر.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة نشا

طريقة التحضير