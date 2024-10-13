موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لمواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو



ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو، مساء السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو



حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: ميندي - أنطونيو روديجر - تشواميني - فاسكيز.

الوسط: جود بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

