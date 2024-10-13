الثقافة تحتفل بيوم المترجم في ذكرى ميلاد رائد التنوير رفاعة رافع الطهطاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الثقافة المصرية بالاحتفاء بالمترجمين والكتَّاب المصريين، ورعاية المترجمين الشباب ودعمهم، ينظم المركز القومي للترجمة فعالية ثقافية لتكريم كل من المترجم الدكتور أحمد موسى الأستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب، جامعة سوهاج، والكاتب والأديب قدورة العجني، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، في تمام الساعة 6.00 مساءً بمقر المركز في دار الأوبرا المصرية.

كما يكرم القومي للترجمة المترجمين الشباب الفائزين في المرحلة الثانية من مبادرة "كشاف المترجمين" للمحافظات، التي شملت (9) محافظات هي: الغربية، وكفر الشيخ، والأقصر، ومرسى مطروح، وقنا، وبنى سويف، والفيوم، وجنوب سيناء، والجيزة، والتي استهدفت اكتشاف المترجمين الشباب المتميزين من جميع المحافظات المصرية، تحقيقًا لرسالة المركز في خلق جيل جديد من المترجمين الشباب ودعمهم، للارتقاء بأوضاع الترجمة على المستوى القومي.

تبدأ الفعاليات بكلمة افتتاحية للأستاذة الدكتورة كرمة سامي ـــ مديرة المركز القومي للترجمة. يليها محاضرة يقدمها المترجم الدكتور أحمد موسى من كلية الآداب، جامعة سوهاج، تتناول "إشكاليات الترجمة العربية للمصطلح العلمي". ويعقب المحاضرة كلمة للكاتب والأديب قدورة العجني بعنوان "مرسى مطروح.. الأرض والإنسان والتاريخ". جدير بالذكر أن المركز كان قد أعلن عن النسخة الثانية عشرة من مسابقة "كشاف المترجمين للمحافظات" وجرى طرح نص "دور المرأة في الجهاد ضد الإنجليز" للكاتب والأديب قدورة العجني ضمن الاحتفال بالعيد القومي لمدينة ومحافظة مرسى مطروح.

يوافق يوم 15 أكتوبر ذكرى ميلاد رائد التنوير في العصر الحديث رفاعة رافع الطهطاوي، الذي ولد في اليوم نفسه عام 1801 ميلادية، في مدينة طهطا، بمحافظة سوهاج.