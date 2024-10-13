وزارة التموين: 20 منفذا للمجمعات الاستهلاكية لطرح لحوم مبادرة حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالأسر الأكثر احتياجاً وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وتوفير منافذ من المجمعات الاستهلاكية لعرض اللحوم الطازجة المطروحة فى مبادرة حياة كريمة.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور علاء ناجى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعهود وافى رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها غيرت شكل حياة الناس، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا. وأضاف أن المبادرة اهتمت ببناء الإنسان من خلال إنشاء مشروعات عديدة وتحسين البنية التحتية للمواطنين، لضمان حياتهم الكريمة.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسى هو تحقيق مصلحة المواطن المصري، معبرًا عن فخره بما حققته المبادرة من تأثير إيجابى ملحوظ على حياة المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار الوزير إلى أن البروتوكول يتضمن فى المرحلة الأولى، تخصيص 20 منفذًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتبع المجمعات الاستهلاكية، لطرح اللحوم الطازجة التى تتبع مبادرة حياة كريمة بأسعار تنافسية، تلبيةً لاحتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، وستقوم الشركة القابضة بتوفير مجموعة من السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والسمن والصلصة وغيرها من السلع، ليتم طرحها من خلال المبادرة، حيث ستتولى مؤسسة حياة كريمة تحديد الأسر المستحقة بناءً على دراسات ميدانية واحتياجات المجتمع.

واكدت عهود وافى رئيس مجلس امناء حياة كريمة أن هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعكس التفاعل الإيجابى بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائى والتخفيف من حدة الفقر، مما يضمن تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، وأن الشراكة مع وزاة التموين والتجارة الداخلية تعتبر شراكه استراتيجية نظرا لما تمتلكة الوزارة من مقومات تمكنها من تحقيق الامن الغذائى وتوفير السلع الأساسية من خلال شبكة التوزيع المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.