نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالسكة الحديد: انتظام حركة القطارات بعد حادث المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر في الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن حركة القطارات عادت للانتظام من جديد على خط القاهرة - أسوان، بعد ساعات من حادث قطار المنيا.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع دوت الخليج أن حركة القطارات استؤنفت بعد حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار قادم من أسوان باتجاه القاهرة، في منطقة بين أبو قرقاص والمنيا.

وشدد المصدر على استئناف حركة القطارات بعد رفع العربات المتضررة وفصلها عن القطار لاستكمال رحلته إلى القاهرة.

وكان قد وقع اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، في المنطقة بين أبو قرقاص والمنيا، ما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

وتم فورًا إرسال معدات وأوناش الطوارئ لفصل القطار عن العربتين واستئناف رحلته باتجاه القاهرة.

وتم تكليف الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ونائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه إلى موقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.