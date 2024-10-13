نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: قطعنا شوطا كبيرا في مجال تحلية المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال تحلية المياه، فضلا عن مشروعات معالجة المياهوإعادة استخدامها مثل محطات: الدلتا الجديدة، والمحسمة وبحر البقر.

وقال وزير الري، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الأفريقي التاسع، اليوم الأحد،والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024، تحت رعاية الرئيسعبدالفتاح السيسي - إن مسؤولية تحلية المياه فيما يخص أغراض الشرب هي مسؤولية وزارة الإسكان، إلا أن وزارة الري تؤسس لقطاعجديد لتحلية المياه لأغراض الزراعة.. مؤكدا أن تكلفة تحلية المياه أصبحت أقل.

وأضاف إنه يتم إنتاج كثيف جدا من الغذاء بوحدة مياه واحدة من التحلية.. مشيرا إلى وجود خبراء يعملون على ذلك.. فمصر يجب أن تكونسباقة في مجال تحلية المياه لأغراض الزراعة.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن المواطنين يعانون من التغيرات المناخية بسبب تأثيرها على المحاصيل،وإرتفاع درجات الحرارة والتي تؤدي إلىكثرة الطلب على المياه سواء في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو في الاستهلاك المنزلي.

وأشاد الدكتور هاني سويلم بالجهود التي بذلتها وزارة الري في إدارة المياه، مؤكدا أن الوزارة أدارة المياه بحكمة ولم نشعر بعجز مائي رغمأننا شهدنا اكثر صيف ارتفاعا في درجات الحرارة لثاني عام على التوالي.

وأشار وزير إلى أهمية أسبوع القاهرة للمياه وذلك لأنه يناقش موضوعات كثيرة ولها أهمية كبيرة منها حوكمة المياه، والجيل الثاني من منظمةالمياه في مصر، والتحول الرقمي الذي تتميز به الوزارة حاليا، مؤكدا أن النقل للعاصمة الإدارية لم يكن نقل مباني وأشخاص فقط بل كاننقله تكنولوجية هامة وسيتم الحديث عنها وتوضيحها خلال الأسبوع.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت الكثير من المشروعات في مجال المياه وتستفاد منها دول كثيرة على مستوى العالم، منها مشروعات حمايةالشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة، ومشروعات تأهيل الترع بإستخدام بمواد صديقه للبيئة ايضا.

وكشف الوزير خلال اللقاء عنه أنه تم إجراء تقييم بقيمة 10 مليارات جنيه لإعادة تاهيل المنشات المائية على مستوى الجمهورية.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت صباح اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرفصبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعدد منالمسئولين والمحافظين.

ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويعقد أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة»؛ وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونةالمجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيًا من حيثالتخطيط والتشريعات.

كما تتضمن الفعاليات جلسات عامة وورش العمل، وتنظيم مسابقات بحثية لطلاب الدراسات العليا ورواد الأعمال الشباب، ومعرضا يركزعلى الحلول التكنولوجية الحديثة في عدة مجالات مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة.