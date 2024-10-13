وزير التموين: مبادرة حياة كريمة غيرت شكل حياة الناس خاصة الأسر الأكثر احتياجًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز إجراءات الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والإهتمام بالأسر الأكثر احتياجاً وقعت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وتوفير منافذ من المجمعات الاستهلاكية لعرض اللحوم الطازجة المطروحة في مبادرة حياة كريمة.

هذا وقد وقع على بروتوكول التعاون من جانب الوزارة الدكتور علاء ناجي - العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن جانب مؤسسة حياة كريمة عهود وافى - رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها غيرت شكل حياة الناس، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا. وأضاف أن المبادرة اهتمت ببناء الإنسان من خلال إنشاء مشروعات عديدة وتحسين البنية التحتية للمواطنين، لضمان حياتهم الكريمة.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي هو تحقيق مصلحة المواطن المصري، معبرًا عن فخره بما حققته المبادرة من تأثير إيجابي ملحوظ على حياة المواطنين في القري والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار الوزير إلى أن البروتوكول يتضمن في المرحلة الأولى، تخصيص 20 منفذًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتبع المجمعات الاستهلاكية، لطرح اللحوم الطازجة التي تتبع مبادرة حياة كريمة بأسعار تنافسية، تلبيةً لاحتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، وستقوم الشركة القابضة بتوفير مجموعة من السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والسمن والصلصة …إلخ ، ليتم طرحها من خلال المبادرة، حيث ستتولى مؤسسة حياة كريمة تحديد الأسر المستحقة بناءً على دراسات ميدانية واحتياجات المجتمع.

واكدت عهود وافي رئيس مجلس امناء حياة كريمة أن هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعكس التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر، مما يضمن تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، وأن الشراكة مع وزاة التموين والتجارة الداخلية تعتبر شراكه استراتيجية نظرا لما تمتلكة الوزارة من مقومات تمكنها من تحقيق الامن الغذائي وتوفير السلع الأساسية من خلال شبكة التوزيع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.