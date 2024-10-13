انت الأن تتابع خبر أبو زيد:المقاومة في غزة قايضت الجغرافية بالخسائر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد في تحليله لمشهد الاوضاع في غزة وجنوب لبنان ، بان نجاح الاحتلال بفصل مناطق شمال غزة عن غزة المدينة من خلال التقاء اللواء المدرع 460 مع اللواء المدرع 401 على الطريق الممتد من غلاف غزة الى العطاطرة يفصل بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا عن باقي مناطق غزة المدينة ، الا ان ذلك لايعني حسب ابوزيد ان الإحتلال نجح بتطبيق خطة الجنرالات بل يمكن ان ياتي ذلك ضمن سياق النجاح التكتيكي والفشل الاستراتيجي في ظل الخسائر الكبير التي يتعرض لها شمال غزة .



واضاف ابوزيد الى ان المقاومة لا تزال تعمل في جيوب قريبة من خط الفصل الذي قام به الاحتلال فيما يبدو ان نموذج محور نتساريم يتكرر شمال غزة ما يجعل الاحتلال في وضع هش وعرضة لضربات المقاومة التي يبدو انها بادلت الجغرافية بالخسائر بمعنى اعطت ارض للاحتلال وتوقع بها خسائر في منطقة انتشار واسعة تمتد على مسافة 20 كم تقريبا .



وحول ما يجري في جنوب لبنان قال ابوزيد ان معادلة التناسب والتدرج لاتزال سائدة في شكل العملية العسكرية حيث اصبحت حيفا مقابل الضاحية وتل ابيب مقابل بيروت فيما هناك فشل لقوات الاحتلال بعد 13 يوم من القتال البرية في تحقيق تقدم يذكر وكل مايجري حسب ابوزيد يندرج في اطار عمليات الاستطلاع بالقوة في محاولة لتحديد نقاط ضعيف حزب الله الذي تدافع قواته دفاع غير تقليدي على الحافة الامامية لمنطقة المعركة.

ولفت ابوزيد الى اننا اما تسارع في الاحداث يبدو ان مؤشرات الرد الاسرائيلي على ايران بدات تنضج الامر الذي قد يغير في معادلة الصراع في ظل رغبة امريكية بعد توسيع دائرة الصراع بقدر ماهي رغبة بتقليم اظافر ايران في المنطقة .