حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام بـ "أسيوط - أسوان - دمياط"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

- ضبط عدد (27) قضية إتجار فى الأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (9 بنادق آلية – 11 بندقية خرطوش – 28 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (27 متهم لــ 13منهم معلومات جنائية).

- ضبط عدد (11) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (5,755 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,305 كيلو جرام لمخدر الشابو –كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (12 متهم لــ 6منهم معلومات جنائية).

- تنفيذ عدد (510) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

- ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو).. بحوزة (4 متهمين لأحدهم منهم معلومات جنائية). وكذا ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (بندقية آلية – 3 فرد محلى – خزينة – عدد من الطلقات).

- تنفيذ عدد (815) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

- ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) .. وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (طبنجة – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات) .. بحوزة (5 متهمين لــ 4 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.