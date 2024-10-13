وزير الخارجية: مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة في السنوات العشر الأخيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن الأحداث الجارية في المحيط الاقليمي لمصر لن تؤثر في استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي، مشيرا إلى أن مصر عاصمة الامن والأمان في العالم.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالي، أن وزارة الخارجية لن تألو جهدا للمشاركة في هذا المنتدى، بعد الجهود الذي تقوم به الحكومة المصرية في توفير سبل الراحة للمشاركين.

وتابع وزير الخارجية المصري، أن مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوق في السنوات العشر الأخيرة .