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وزير الخارجية: مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة في السنوات العشر الأخيرة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن الأحداث الجارية في المحيط الاقليمي لمصر لن تؤثر في استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي، مشيرا إلى أن مصر عاصمة الامن والأمان في العالم.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالي، أن وزارة الخارجية لن تألو جهدا للمشاركة في هذا المنتدى، بعد الجهود الذي تقوم به الحكومة المصرية في توفير سبل الراحة للمشاركين.

وتابع وزير الخارجية المصري، أن مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوق في السنوات العشر الأخيرة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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