الثقافة تختتم فعاليات مهرجان أهالينا بالشيخ زايد

القاهرة - محمد ابراهيم -

اختتمت وزارة الثقافة، السبت، فعاليات مهرجان أهالينا وعروض المسرح المتنقل بمكتبة الحديقة الخضراء بالشيخ زايد، والذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضم برنامجا متنوعا أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، على مدار ثلاثة أيام، تزامنا مع الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

العقيدة القتالية لجيش النصر

وشهد اليوم الختامي، لقاء بعنوان "العقيدة القتالية لجيش النصر" استعرض خلاله د. ناصر محمدي، بسالة وبطولات الجندي المصري الذي أصبح مصدرا ملهما لدول العالم عقب نصر أكتوبر، لابتكار العديد من النظريات الجديدة في مجال العلم العسكري وفن الحرب.

كما تضمن اليوم فقرة غنائية وإلقاء قصائد وطنية لعدد من الموهوبين، بجانب ورشة تصميم لوحات مستوحاة من التراث للفنانة إسراء أسامة.

واختتمت الفعاليات مع فقرة التنورة المميزة قدمها الفنان سيد المصري، بمصاحبة الأغاني الوطنية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

مهرجان أهالينا بالشيخ زايد

"مهرجان أهالينا بالشيخ زايد" أقيم بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، ونفذ من خلال فرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، ومكتبة الحديقة الخضراء برئاسة د. أماني الشيخ، وشهد خلال فترة إقامته عددا من اللقاءات التثقيفية، والعروض الفنية، بجانب الأمسيات الشعرية وورش الفنون التشكيلية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الحافل الذي أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الشهر الحالي بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن أكثر من 456 نشاطا ثقافيا وفنيا احتفالا بذكرى النصر المجيد.