رئيس الوزراء: المنتدى الحضرى العالمى فرصة لرؤية الجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المنتدى الحضري العالمي فرصة لرؤية الجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة في بنائها خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأضاف أن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة 350 مليار جنيه، والمرحلة الثانية سيتم البدء فيها خلال العام المالى المقبل .

وتابع أن العاصمة الإدارية واحدة من ضمن مدن الجيل الرابع، موضحا أنه من المتوقع حضور أكثر من 20 ألف مشارك خلال فعاليات استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى.

ومن جانبها استعرضت انا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ un-habitat، تفاصيل واجندة المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر ، نوفمبر المقبل ، موجهه الشكر لمصر وقيادتها ، ومؤكده إنها لمست التطوير العمرانى الذى حدث بالقاهرة خاصة فى مجال التعامل مع المناطق العشوائية .

وأوضحت خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى، أن القاهرة مدينة من التاريخ العريق، تتفق مع معايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة والتنقل واللوجيستيات.

وأعلن بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، استعداد مصر الكامل لاستضافة هذا الحدث الهام وهو المنتدى الحضرى العالمى والذى يعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى.

وتابع خلال أن هذا الحدث فرصة مثالية لتبادل الأفكار والبحث عن حلول مبتكرة تعزز من جهود التنمية الحضرية.

ويعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.

ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.