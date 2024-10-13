ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى عدد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المستشفيات والشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير"، أكلاشية خاص بالكيان، مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان، مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته، بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.