وزير الخارجية الإيراني: ليست لدينا خطوط حمراء في الدفاع عن مصالحنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 01:29 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن بلاده "ليست لديها خطوط حمراء" عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن شعبها ومصالحها، وذلك في وقت تترقب فيه المنطقة رد إسرائيل المحتمل على أحدث هجوم صاروخي شنته طهران عليها، بحسب وكالة "رويترز".

وفى وقتٍ سابقٍ، أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على طهران دعمًا لإسرائيل، مؤكدة حقها في الرد المُناسب.

وأدان المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة فرض أمريكا عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني، بذريعة الرد على ما وصفه بـ"العمل الدفاعي" الذي قامت به القوات الإيرانية ضد أهداف جيش الاحتلال، معتبرًا إياها "غير قانونية وغير مُبررة".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "بقائي" وصف العملية الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل بأنها "إجراء قانوني" ومتوافق مع القانون الدولي وينسجم مع ممارسة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية في طهران، قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على عدد من الشركات والسفن التي تراها مشاركة في نقل المنتجات النفطية الإيرانية، يفتقر إلى أي نوع من الأساس القانوني أو المنطقي، واصفًا ذلك بأحد أشكال "دفع إتاوة للكيان الإسرائيلي المارق".

وأكد بقائي حق إيران في الرد المناسب على العقوبات الأمريكية، وقال: "إن إدمان النظام الأمريكي على سياسة التهديد والضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني ليس له أي تأثير على إرادة طهران في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ومصالحها الوطنية ومواطنيها ضد أي إجراء عدائي واعتداءات خارجية".