نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة بولندية لمباراة إسبانيا وصربيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدير الحكم البولندي دانيال ستيفانسكي (47 عاما) مباراة منتخبي إسبانيا وصربيا، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، المقررة بعد غد الثلاثاء بملعب نويبو أركانخل، في مدينة قرطبة.

إدارة بولندية لمباراة إسبانيا وصربيا

وستيفانسكي حكم دولي منذ 2013، ولم يسبق أن أدار أي مباراة ل(لاروخا).

أما على مستوى الفرق، فقد كان البولندي حكما لعدة لقاءات خاضتها أندية إسبانية، هي: أوساسونا وريال بيتيس وإشبيلية وريال سوسيداد وفياريال، في البطولات الأوروبية، علاوة على إدارته مباراة ودية لريال مدريد.

ويعاون ستيفانسكي في إدارة مباراة إسبانيا وصربيا، مواطناه ديفيد جوليس ومايكل أوبوكوفيكس، وفويسيتش مايك حكما رابعا، مع إسناد تقنية حكم الفيديو إلى بيوتر لاسيك.

