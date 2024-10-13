نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تعود بقوة في رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ياسمين عبد العزيز تعود بقوة في رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"

تستعد النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز للعودة إلى الساحة الدرامية بقوة في رمضان 2025، من خلال مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب". فبعد غيابها عن موسم رمضان الماضي، تعود ياسمين برفقة النجم كريم فهمي ليقدما ثنائية رومانسية مميزة، مستكملين نجاحاتهما السابقة في الأعمال الدرامية. ويشهد المسلسل تعاونًا جديدًا مع السيناريست عمرو محمود ياسين والمخرج محمد الخبيري، ما يزيد من التوقعات الإيجابية لهذا العمل المنتظر.

تفاصيل مسلسل "وتقابل حبيب"



يحمل المسلسل الجديد اسم "وتقابل حبيب" كعنوان مؤقت، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجى. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، ويشارك ياسمين عبد العزيز في البطولة النجم كريم فهمي. يعيد هذا العمل الثنائية الرومانسية التي جمعت بين ياسمين وكريم في مسلسل "ونحب تانى ليه" الذي عُرض في رمضان 2020 وحقق نجاحًا كبيرًا.

عودة التعاون بين ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين



تشهد دراما رمضان 2025 عودة التعاون بين ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين، بعد أن حققا معًا نجاحات سابقة من خلال مسلسلي "ونحب تانى ليه" و"اللي ملوش كبير". عمل الأول عرض في رمضان 2020، وشارك فيه شريف منير، كريم فهمي، وسوسن بدر. أما الثاني فعرض في رمضان 2021، وشارك فيه أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، وخالد سرحان.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز



قدمت ياسمين عبد العزيز آخر أعمالها الدرامية في رمضان 2023 من خلال مسلسل "ضرب نار"، الذي لاقى استحسان الجمهور والنقاد. العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجى. شارك في البطولة أحمد العوضى، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدي، دنيا المصري، وإسراء رخا.

عودة ياسمين عبد العزيز إلى السينما والمسرح



إلى جانب عودتها الدرامية، تعتزم ياسمين عبد العزيز العودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018. تعاقدت ياسمين على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ويكتبه خالد جلال. كما تستعد للعودة إلى خشبة المسرح بعد غياب دام 21 سنة، مما يعزز من حضورها الفني في مختلف المجالات.

تعود ياسمين عبد العزيز بقوة إلى المنافسة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب". إلى جانب نشاطاتها الدرامية، تستعد ياسمين للعودة إلى السينما والمسرح، مما يبرز عزمها على تقديم المزيد من الأعمال الفنية المميزة لجمهورها.