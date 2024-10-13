نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عنان لـ دوت الخليج الفني: تحمست لـ تيتا زوزو كونه مسلسل عائلي..وأتمنى تجسيد قصة نجاح شخصية مشهورة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لم أستعين بـ رابر لشخصية "عمر" لإنه له لون مختلف يسعى لتحقيقه.

لا يوجد مشاهد صعبة مع المخرجة شيرين عادل.

واحد من الناس ولمس أكتاف وقوت القلوب نقط تحول بحياتي.

اتمنى تقديم قصة نجاح شخصية مشهورة في عمل سينمائي.

اتمنى تقديم عمل سينمائي مع أحمد عز

عرفه الجمهور للمرة الأولى وهو في عمر الـ 4 سنوات من خلال "واحد من الناس" مع كريم عبد العزيز، وظل يقدم عدة أعمال في صغره إلى أن غاب فترة عن الساحة ليعود وهو كبير ويقدم عدة أعمال ناجحة من أبرزها لمس أكتاف وقوت القلوب، ومن أخر أعماله الذي يعرض حاليًا مسلسل "تيتا زوزو" مع إسعاد يونس ويقدم من خلالها شخصية "عمر " المستقلة والتي تسعى لتحقيق حلمها في مجال الرابر بالرغم من صراعاته مع والده خلال الأحداث.



وحاور دوت الخليج الفني الفنان أحمد عنان ليكشف لنا عن تفاصيل شخصية عمر وحلمه في عالم السينما



وإليكم نص الحوار:



ما الذي حمسك لمسلسل تيتا زوزو ؟

سبب حماسي لمسلسل "تيتا زوزو" أنه مسلسل عائلي والجمهور يميل لهذه النوعية من المسلسلات، بالإضافة أن المسلسل يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي الذي أصبح مهم هذه الفترة.



شخصية عمر بتواجه تحكمات من الأهل وفي نفس الوقت لديها حلمها ف هى في صراع طول الوقت فمن وجهة نظرك شايف ايه الصح ؟

من وجهة نظري في شخصية "عمر" هو لديه وجهة نظر في فكرة عدم دراسته لشيئ لا يحبه، ويريد الوصول لهدفه وحلمه كمغني وصانع مزيكا،وأن ليس بالضرورة أن يكون ابن المهندس مهندس وابن الدكتور دكتور على الرغم أن البعض يحب ذلك، لكن طريقة تفكير الناس تختلف من شخص لآخر، وفكرة مواجهة الأهل بالفكرة صعبة وسيخلق صراعات ومشاكل ولدي أصدقاء حدث معهم ذلك فلم يحبون فكرة أن يكونوا مثل والدهم ولم ينجحوا في ذلك وهذه النقطة الأهم.



عمر في المسلسل بيحلم يكون رابر..فهل كان ليك رابر مرجع مثلا أو كيف تم الإستعداد ؟



لا لم استين برابر، وعمر في المسلسل لديه لون خاص به الموضوع والمزيكا مختلفة، لأنه لا يريد أن يكون مثل الرابر الذي يقول أي كلام لأنه يريد قول شئ مهم ولديه هدف.

على ذكر التعاون مع إسعاد يونس..هل في نصيحة مهمة وجهتك لها ؟

أنا أعمل في مجالات أخرى بجانب التمثيل، وبحكم كونها منتجة وممثلة سألتها هل ينفع أشتغل في شيئين بجانب التمثيل وكان ردها أن أقوم بعمل ذلك لأن هذا الصح وسوف يعطيني الكثير من الخبرات في الحياة، ونصيحتها أفادتني جدًا لأنني كنت محتار بين الطرقين.



هل كان هناك مشهد صعب واجهك ؟

مع المخرجة شيرين عادل لا يوجد مشاهد صعبة بصراحة، لأنها من أفضل المخرجين ولديها رؤية معينة وتقوم بتوجيه الممثل وأنا أحب ذلك لأن لديها وجهة نظر، بالإضافة أنها تُعطي لنا فرصة أن نقترح أشياء وتوافق عليها إذا كانت في سياق الموضوع فالتعاون معها جميل وهو ما يجعل كل شئ سهل ولا يوجد صعوبة.



بتمثل من صغيرك ف ما الدور اللي كان نقطة تحول ليك وعرف الجمهور بيك؟

طبعًا واحد من الناس حتى الآن له صدى بالشارع، وأنا كنت طفل محظوظ لأنني تعاونت مع نجوم كبار منهم أستاذ يحيى الفخراني وأستاذ محمد صبحي جيل جميل وهما أستاذتنا، ف ممكن "واحد من الناس "كان نقطة تحول، وعندما تطور الموضوع يمكن يكون "لمس أكتاف" وطبعًا" قوت القلوب " مع أستاذة ماجدة زكي حقق صدى كبير بالشارع أيضًا.

إذا كان هناك موضوع معين حابب تناقشه من خلال السينما فماذا سيكون؟

اتمنى تقديم قصة نجاح شخصية مشهورة، لأن بحب المشوار بكل ما فيه من أشياء جيدة أو سيئة.

أعمالك دراما أكثر ف ما سبب تأخر خطوة السينما حتى الآن؟

أغلب أعمالي دراما هذه الفترة بالفعل، نظرًا لعدم وجود حاجة سينما كويسة، لأني اتمنى تقديم فيلم سينما حلو جدًا وده اللي كل جيلي بيدور عليه دلوقتي، فموضوع السينما مهم جدًا وأنا اشتغلت مع نجوم مهمة عملت تحول في السينما منهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا.



مين من الممثلين تود العمل معه ؟

أتمنى العمل مع كل الممثلين وأكرر التعاون مع من تعاونت معهم، لكن اتمنى أتعاون مع أحمد عز.



هل يوجد أعمال جديدة الفترة المقبلة ؟



بحضر مسلسل جديد أوف سيزون إن شاء الله يتعرض قريب.