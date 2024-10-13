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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل إش إش بطولة مي عمر (القصة الكاملة)

تقترب النجمة مي عمر من الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "إش إش"، الذي من المتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025. تقدم مي عمر في هذا العمل دورًا جديدًا ومختلفًا، يعد تحديًا كبيرًا في مسيرتها الفنية. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي ويضم نخبة من النجوم.

تفاصيل مسلسل "إش إش"



تدور أحداث مسلسل "إش إش" في إطار درامي اجتماعي، حيث تجسد مي عمر شخصية راقصة. أعربت مي عن سعادتها بهذا الدور، مؤكدةً أنه يمثل تحديًا كبيرًا لها نظرًا لبعد الشخصية عن شخصيتها الحقيقية. وأشارت إلى أن هذا الدور سيكون مختلفًا وأفضل من دورها في "نعمة الأفوكاتو".

أبطال مسلسل "إش إش"



يشارك في بطولة "إش إش" إلى جانب مي عمر عدد من النجوم، من بينهم:

- ماجد المصري

- هالة صدقي

- شيماء سيف

- انتصار

- إدوارد

- علاء مرسي

- محمد الشرنوبي

- طارق النهري

- عصام السقا

- إيهاب فهمي

- دينا

المسلسل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

تحديات التصوير



كشفت مي عمر عن الصعوبات التي تواجهها خلال تصوير المسلسل، مشيرة إلى أن التصوير يتم في أماكن حقيقية مثل روض الفرج والسكاكيني وشبرا الخيمة، بدلًا من الاستوديوهات. وأضافت أنها أصيبت بالإرهاق بسبب التنقل المستمر بين هذه المناطق لتصوير المشاهد.

عرض المسلسل



من المقرر أن ينتهي تصوير مسلسل "إش إش" خلال شهر من الآن، ليبدأ بعدها مرحلة المونتاج والميكساج استعدادًا للعرض في موسم رمضان 2025. ويأمل فريق العمل أن يقدموا للجمهور تجربة درامية واقعية ومميزة.