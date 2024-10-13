مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل أمير العوامري بطولة هاني سلامة وسوسن بدر (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - مسلسل أمير العوامري بطولة هاني سلامة وسوسن بدر (تفاصيل)

يستعد النجم هاني سلامة لدخول سباق مسلسلات رمضان 2025 بمسلسله الجديد "أمير العوامري"، وهو العمل الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر. ويشارك سلامة في هذا العمل مجموعة من نجوم الدراما المصرية، تحت قيادة المخرج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي. يتوقع أن يكون المسلسل أحد أبرز الأعمال الدرامية في رمضان 2025، نظرًا لتنوع أحداثه بين التشويق والإثارة والرومانسية.

تفاصيل مسلسل "أمير العوامري"



تدور أحداث مسلسل "أمير العوامري" حول شخصية رجل الأعمال أمير العوامري، الذي يجسده النجم هاني سلامة. تشتعل الأحداث بين الحب والصراعات على المال والسلطة، حيث يقع أمير في حب سيدة تُدعى منيرة، وتتشابك حياتهما في إطار اجتماعي مشوق وممزوج بالإثارة والغموض.

أبطال مسلسل "أمير العوامري"



يضم مسلسل "أمير العوامري" نخبة من النجوم، أبرزهم:

- هاني سلامة

- سوسن بدر

- مي سليم

- أحمد صفوت

- محسن محي الدين

- ميرهان حسين

- هاجر الشرنوبي

- مها نصار

- دنيا المصري

- سلوى خطاب

- هايدي رفعت

تحضيرات المسلسل



بدأ النجم هاني سلامة تصوير مسلسل "أمير العوامري" مع المخرج محمد النقلي. وعلى مدار الأسابيع الماضية، اجتمع كل أبطال العمل في بروفات مكثفة لمراجعة الشخصيات والأدوار. يعمل النقلي بجدول زمني مكثف لضغط التصوير والانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان.

صراعات المال والسلطة في "أمير العوامري"



صرح هاني سلامة في لقاء ببرنامج "عرب وود" بأن المسلسل يدور في إطار اجتماعي، ويتضمن العديد من الخطوط الدرامية المثيرة، بما في ذلك صراعات الشركات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى قصة حب رومانسية بين الشخصيتين الرئيسيتين.

آخر أعمال هاني سلامة



يُذكر أن آخر أعمال هاني سلامة كان مسلسل "الذنب"، الذي انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده مؤخرًا. ويشارك في هذا المسلسل كل من درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، وهو من تأليف شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق. يجسد هاني سلامة في هذا العمل دور طبيب نفسي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق عبر 10 حلقات.

الأعمال السابقة التي جمعت بين هاني سلامة ودرة



يُعد مسلسل "الذنب" هو العمل الرابع الذي يجمع بين هاني سلامة ودرة، بعد فيلم "الأولة في الغرام"، ومسلسلي "نصيبي وقسمتك" و"بين السما والأرض". الأخير عُرض في الموسم الرمضاني 2021، ودارت أحداثه حول تعطل مصعد كهربائي في أحد العقارات بالقاهرة، وما تلاه من مفارقات درامية بين الأشخاص المحتجزين داخله.

مسلسل "أمير العوامري" يعد إضافة قوية إلى سباق مسلسلات رمضان 2025، حيث يجمع بين التشويق، والإثارة، والرومانسية، وسط أداء متميز من نجوم الدراما المصرية. ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض هذا العمل لمتابعة تفاصيل أحداثه المثيرة.