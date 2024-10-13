إكسترا نيوز: استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث قطار المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 11:32 صباحاً - قال محمد النادي، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنّ حادث تصادم قطارين وقع في منطقة ماقوسة جنوب مدينة المنيا، موضحا أنّ القطار رقم 1087 كان قادما من أسوان إلى القاهرة وتوقف في هذه المنطقة بسبب عطل مفاجئ، وخلال توقفه اصطدم به جرار من الخلف.

وأضاف «النادي»، خلال تغطية خاصة للقناة، أنّ حادث تصادم القطار مع الجرار أسفر عن 19 مصابا ولا توجد أي حالات وفاة، مشيرا إلى أنّ محافظ المنيا ومدير الأمن انتقلا على الفور إلى موقع الحادث، فضلا عن قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفيات العامة.

وتابع المراسل: «حالة المصابين مستقرة حتى الآن بحسب تصريحات وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، كما يجرى الآن عملية سحب لعربتي القطار اللتان سقطتا في ترعة الإبراهيمية».

شهدت محافظة المنيا منذ قليل تصادم قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة المنيا إخطارا يفيد تصادم قطارين أمام مزلقان سكة حديد قرية ماقوسة بالمنيا.