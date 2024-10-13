نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: منصة مصر الصناعية أداة محورية لتحسين بيئة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن منصة مصر الصناعية تعد أداة محورية لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، من خلال توفير حلول مبتكرة لتخصيص الأراضي وتعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية بفضل النظام الإلكتروني المتكامل، يمكن للمستثمرين المحليين والدوليين الوصول بسهولة إلى الفرص الاستثمارية، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي.

أضاف أبو المكارم في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن أثر المنصة الرقمية الصناعية على خريطة الاستثمار يتمثل في تسريع الإجراءات الإدارية وإتاحة المعلومات بسهولة، بجانب عرض الاستثمارات الجديدة المتوفرة في قطاعات متعددة، مع توفير شفافية أكبر في التعاملات الحكومية المتعلقة بالأراضي الصناعية والتراخيص.

ولفت إلى أنه بناء على التجربة الفعلية للمستثمرين والمستخدمين، يمكن القول إن المنصة قدمت أداء جيدًا في عدة مجالات، لا سيما في تسريع وتبسيط العمليات الإدارية، ومع الاستخدام ستظهر الحاجة إلى خدمات إضافية ليتم تغطيتها وفقًا للاحتياجات وتطور المنظومة الصناعية.

وحول النقاط الإيجابية التي قدمتها المنصة الرقمية، أكد أبو المكارم، أنها تتمثل في تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص، بجانب توفير قاعدة بيانات متاحة لجميع المستثمرين، مع رفع مستوى الصناعة المصرية ومساعدتها على التكيف مع تحديات العصر الرقمي.

وتابع رئيس شركة مكارم تكس، أن تحديات المنصة تتمركز في قلة الوعي باستخدام التكنولوجيا الرقمية في المنظومة الصناعية، مع الحاجة لتحسين بعض الخدمات الإلكترونية المرتبطة بهذه المنظومة لتلبية احتياجات متنوعة.

وأوضح خالد أبو المكارم أن المطالب اللازمة لتعديل المنصة الرقمية الصناعية تتمحور في تحديث بعض الخدمات المتاحة على المنصة، ومن بينها سرعة إتاحة تنفيذ الخدمات إلكترونيًّا، وتحسين واجهة المستخدم لتكون أكثر سلاسة وتفاعلية. مع توفير أدوات تحليل واستشراف مستقبلي للاستثمارات، بجانب إضافة خدمات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم استثماراتهم.

وأشار رئيس شركة مكارم تكس إلى أن المنصة تساهم بشكل مباشر في تحسين الشفافية من خلال إتاحة البيانات بشكل عام وسهولة الوصول إليها، وهذا يقلل من فرص الفساد أو التلاعب في تخصيص الأراضي، ويزيد من الثقة بين المستثمرين.

أما فيما يتعلق بالصادرات، فقد أوضح حالد أبو المكارم أن العمل على توفير المعلومات الفورية حول المنتجات المصرية والقدرات التصديرية سيساهم في دعم وتحفيز الصادرات.

أقترح إضافة خدمات الاستدامة والطاقة المتجددة للشركات الصناعية

وحول الخطط المستقبلية لتوسيع خدمات منصة مصر الرقمية الصناعية، اقترح رئيس شركة مكارم تكس، أن يتم توسيع نطاق الخدمات المقدمة لتشمل إضافة خدمات تخص الاستدامة والطاقة المتجددة للشركات الصناعية، وتفعيل خدمات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تحسين الربط مع الأسواق الدولية وتسهيل الوصول للمعلومات التجارية الخارجية.

وذكر أنه على الرغم من التحسينات الحالية، إلا أن هناك العديد من الخدمات الإضافية التي يمكن أن تساهم في تلبية احتياجات قطاع البتروكيماويات بشكل أفضل، ومنها إضافة خدمات استشارية موجهة للمستثمرين الجدد، بجانب تطوير نماذج تمويلية مبتكرة لدعم الصناعات الجديدة، فضلًا عن تقديم بيانات تحليلية محدثة حول القطاعات الصناعية الأكثر نموًّا وطلبًا.

وحول التحسينات المقترحة، شدد رئيس شركة مكارم تكس، على ضرورة تطوير أدوات دعم القرار لتسهيل عمليات الاستثمار، بجانب تعزيز التدريبات وورش العمل لتعريف المستخدمين بكيفية استخدام المنظمة بشكل فعال، وأخيرًا فإن المنصة الرقمية الصناعية لمصر تعد خطوة عامة نحو مستقبل استثماري أكثر شفافية وفعالية، ولكن لضمان استفادة القطاع الصناعي منها بشكل كامل، ينبغي مواصلة تحسين وتطويرالخدمات المتاحة بناء على التغذية الراجعة من المستخدمين والعمل على معالجة التحديات التقنية والإجرائية.