محمود سرج: طرح الحصول على السجل التجاري والرخصة على منصة مصر…

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2024 01:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، رئيس لجنة التراخيص باتحاد الصناعات، ورئيس «مدبغة سرج لدباغة الجلود»، إن منصة مصر الصناعية تعد أفضل أداة تم طرحها من جانب المسؤولين بملف الصناعة في مصر، موضحًا أن طرح الأراضي في المنصة الرقمية تحدد وفقًا للآليات التي وضعها النظام المتواجد عليها.

أفضل أداة طرحت في الوقت الحالي

أضاف سرج، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن بيع الأراضي التي يتم الحصول عليها من المنصة ممنوع، مما ينذر بانتهاء سيطرة السماسرة عليها، لافتًا إلى أن المصنع لديه فرصة الحصول على الأرض خلال مرة واحدة فقط، ويظل يقدم عليها حتى الفوز بها لمرة واحدة.

وتابع رئيس مدبغة سرج لدباغة الجلود، أن أداء المنصة قوي، لا سيما أنها تفتح كل 3 أشهر، ففي المرة الأولي بتاريخ 1/9 تم طرح ألف قطعة أرض، وتقدم لها أكثر من 1700 شخص، وإذا تساوت النقاط في الحصول على الأراضي بين المتعاملين، يتم إجراء قرعة لتحديد الفائز، ما ساهم في تحجيم دور السمسارة، لافتًا إلى أنه يوجد اشتراطات معينة بعد الحصول على الأرض تخص البناء، ويتم إعطاء فترة سماح محددة، كما أنه سيتم فتح المنصة الرقمية القادمة بداية ديسمبر 2024.

ونوه سرج، إلى أن القائمين على أداء المنصة الرقمية من قبل هيئة التنمية الصناعية قادرون على حل أي خلل متواجد عليها، مؤكدًا أن أداء أول مرحلة منها جيد، فضلًا عن توافر عنصر الشفافية لعدم وجود العنصر البشري، مع الطرح السلس للأراضي، والذي سيساهم بحد كبير في زيادة الصادرات، بالتزامن مع طرح الحزمة الضريبية التي تم الإعلان عنها حاليًا.

وحول الخطط المستقبلية لتوسيع خدمات منصة مصر الرقمية الصناعية، أوضح رئيس المجلس التصديري للجلود أنه يتم حاليًا إجراء بعض التعديلات لكود الحرائق، والمباني، للتسهيل على المواطنين، وبالفعل تم عمل مسودة، وسيتم إصدار تعليمات بكود الحرائق والمباني خلال الأسابيع المقبلة، لتسهيل متطلبات الحماية المدنية.

وبين سرج، أنه مع بداية عام 2025 سيتم طرح الحصول على التراخيص والسجل التجاري من خلال المنصة الرقمية الصناعية، موضحًا أن هذه الخطوة في حيز التنفيذ حاليًا.