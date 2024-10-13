غدا.. مدبولي يعقد مؤتمر صحفيا للإعلان عن تفاصيل استضافة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2024 11:14 صباحاً - أ ش أ – يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والرئيس التنفيذي لـ”هابيتات”، أنا كلوديا روسباي، مؤتمرًا صحفيًا عالميا غدًا الأحد؛ للإعلان عن تفاصيل استضافة القاهرة فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي “WUF12”.

وينظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) الدورة الـ12 بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويعقد خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، والذي يعد حدثًا دوليًا مهمًا خاصة لكونه ثاني أكبر حدث عالمي على أجندة المنظمة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.