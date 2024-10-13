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أحمد جودة - القاهرة - أكد موقع "فوت ميركاتو" أن الفرنسي بول بوجبا، تلقى عرضًا من ناد غير معترف به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فوت ميركاتو: بوجبا يتلقى عرضًا من نادٍ غير معترف به من قبل فيفا

وأكد الموقع الفرنسي أن بوجبا تلقى عرضًا من نادي بروك بويز إف سي، وهو نادٍ روسي يلعب في دوري كرة القدم الإعلامي، وهو دوري غير رسمي يتكون من مؤثرين ومشاهير.

وأشار إلى أنه تم رفض العرض لأن اللاعب يريد العودة إلى المستوى الأعلى.