نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ألمانيا يبدد الشكوك قبل موقعة هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضم أحد لاعبي بايرن ميونخ إلى الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب ألمانيا، اليوم الأحد، استعدادا لملاقاة هولندا غدا الاثنين، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

نجم ألمانيا يبدد الشكوك قبل موقعة هولندا

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة نجم وسط الماكينات، ألكسندر بافلوفيتش، ضد الطواحين، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، خلال عملية الإحماء التي سبقت الفوز على البوسنة والهرسك (2/1)، أمس الأول الجمعة.

ويعاني يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، من قائمة طويلة من اللاعبين المصابين، مثل حارس برشلونة مارك أندري تير شتيجن، وجمال موسيالا لاعب وسط بايرن ميونخ.

كما انضم كريس فوريتش، لاعب وسط شتوتجارت، لقائمة المصابين إثر تعرضه لتمزق بسيط في عضلات البطن، خلال مواجهة البوسنة.

وبمقدور ألمانيا التأهل إلى دور الثمانية، عبر الفوز على هولندا، بعد تعادل الأخيرة مع المجر (1-1).

وكانت المباراة الأخيرة بين ألمانيا وهولندا، في أيلول/سبتمبر الماضي، قد انتهت بالتعادل (2-2).