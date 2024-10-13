نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حفلها بالمتحف المصري.. أنغام تشيد بمطرب الراب ويجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة أنغام عن إعجابها الشديد بمطرب الراب ويجز بحفلها في المتحف المصري الكبير ضمن فعاليات ليالي مصر.

وقالت أنغام: "ممكن يكون الجيل الجديد حاليًا اللي عمرهم من عمر أولادي ذوقهم مختلف في المزيكا، ولكن بأحس إنى قدرت أوصلهم وبفرح لما بلاقي الشباب دول حافظين الأغاني بتاعتي، وفي الحفل معانا فى وسط الجمهور فنان مصرى شاطر من أهم مطربي مصر ويجز"، وتفاعلر الجماهير مع الحديث وسرعان ما طالبها بالسماح له للصعود على خشبة المسرح.



أحدث أغاني الفنانة أنغام



ومن الجديد بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي قدمتها الفنانة أنغام هى أغنية بعنوان "خليك معاها"، وهى من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وميكس وماستر أمير محروس.



كلمات أغنية خليك معاها



وتقول كلمات الأغنية:

خلیك معاھا.. وبلاش تفكر

مبقیتش قادرة.. والحیرة دیا

مستصعباھا.. إني أبقى جنبك

بس أنت قلبك.. مش ملك لیا

حبتني جایز.. كانت محاولة

مین فینا أولى.. أنا ولا ھي

لا ھي طبعا.. وبلاش نجمل

أنا لو ھاكمل.. ھتضحي بیا

بتروح لھا وترجعلي لما في یوم تمل

وأنا حبي لیك عمال یزید وأنا بقل

أنا مش طریق ھسمح بأنك فیه تضل

كان نفسي أعیش ویاك في نور.