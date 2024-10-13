نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب تامر عاشور.. حسام حبيب يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان حسام حبيب محرك البحث جوجل بعد أن رفض الفنان تامر عاشور اعتذار الأول، وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينهما بسبب شيرين عبد الوهاب على هامش المؤتمر الصحفي لحفله بالإمارات، وقال تامر عاشور:" خلينا في حاجه تانية بدل الكلام دا، اعتذاره مش مقبول".

تفاصيل اعتذار حسام حبيب لـ تامر عاشور



وكان الفنان حسام حبيب، قد اعتذر للنجم تامر عاشور من خلال استوري نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بعدما أساء في حقه بسبب المنشور الذي كتبه تامر عاشور مؤخرًا عن علاقته بشيرين عبد الوهاب، حيث كتب: “على فكرة ياجماعة أنا بهزر هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدم فن راقي".



وتابع حسام حبيب:" انا بعتذرله لو كان الهزار تقل انا بس كنت بنكشه لأنه تقيلها عليا شويتين بس هو زميل ومحترم وبيقدم فن محترم أنا بحب اللي هو بيقدمه وهو اجتهد ولكل مجتهد نصيب معلش حقك عليا يا نجم”.