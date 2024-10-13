نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد محمود يتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان خالد محمود، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج التليفزيونية، والتي قال خلالها أن أجره في الأعمال الحالية أصبح أقل من أجره في الأعمال التي قدمها قبل 14 عامًا.

خالد محمود

وأعرب خالد محمود عن استيائه الشديد من تراجع أجره، مؤكدًا أنه على الرغم من نجاحه وشهرته إلا أن ظروفه المالية قد تدهورت.

آخر أعمال خالد محمود

ويذكر أن آخر أعمال خالد محمود، كان مسلسل "نقل عام" وعرض عام 2022، من إخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين،