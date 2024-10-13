نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حنان ترك تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة حنان ترك محرك البحث جوجل بعد تصريحات الفنان محمد هنيدي عنها وعن علاقتهما، وعن محاولاته العديد لإقناعها بالعودة عن قرارها بالاعتزال أم لا، وذلك أثناء حديثه في الحلقة الأولى من برنامج مع نزار الفارس المذاع على قناة الرابعة العراقية.

وقال محمد هنيدي: "حنان ترك وحشتنا كلنا وهي تعلم ذلك جيدًا، ولا أعرف ظروفها لأحاول إعادتها للتمثيل، وأنا مش عايش أرجع الناس وأشجع الناس، أنا بصحى متأخر أصلًا، ولو سمحت الظروف أن تعود للتمثيل سنكون سعداء لأنها موهبة مهمة ومتميزة، وهي شريكة النجاح في فيلم جاءنا البيان التالي".

آخر أعمال حنان ترك

كان أخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل الرسوم المتحركة «صدق رسول الله»، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي، وغناء مجد القاسم، تدور أحداثه حول الطفل الصغير حمزة ذي الثمانية أعوام، الذي فقد جده، لكنه يظهر له في الحلم، ويطلب منه البحث عن أحد الكتب، ويدرك الطفل بعد تفكير أن الكتاب هو صحيح البخاري، وعند البحث على الإنترنت، يبتلعه ويأخذه إلى مدينة بخارى عام 250 هجرية، ويلتقي هناك بالإمام البخاري، وهو في سن الـ54.