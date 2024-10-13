باسل شعيرة: المنصة الرقمية الصناعية تستهدف تبسيط الإجراءات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:17 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولاريس باركس ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية، إن المستهدف من إنشاء المنصة الرقمية الصناعية هو تبسيط الإجراءات على المستثمر الصناعي، لتتم جميع معاملاته التجارية عبر المنصة، وهو يعد شيئًا مثاليًّا.

أضاف شعيرة، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن تقليل وجود العامل البشري في المنصة الرقمية الصناعية أفضل، فكلما قل الاعتماد على العنصر البشري زادت المصداقية، مطالبًا بضرورة تقديم التراخيص من خلال المنصة الرقمية الصناعية.

ولفت المدير العام لشركة بولاريس باركس، إلى أن تقييم أداء المنصة الرقمية الصناعية حاليًا محمود، إلا أنه يرى أن آلية تخصيص الأراضي ما زالت عليها الكثير من علامات الاستفهام، حيث إن الأراضي التي طرحت عبر المنصة، تم الاستيلاء عليها من جانب سماسرة الأراضي.

لا بد من توافر قاعدة معلوماتية واضحة عن الصناعات المصرية

وطالب شعيرة، بضرورة توافر قاعدة بيانات معلوماتية واضحة عن الصناعات المصرية على المنصة الرقمية الصناعية، لا سيما بعد فقد المعلومات وعدم حصر المنتجات الصناعية بشكل واضح، فتوافرها سيساهم في استفادة كل صناعة من الأخرى، مع سد النواقص بكل صناعة.

وتابع المدير العام لشركة بولاريس باركس، أن حصول المستثمر الصناعي على كل التفاصيل والبيانات دون الرجوع لعنصر بشري كما يحدث حاليًا في المنصة، يعد عنصرًا أساسيًّا لتوافر الشفافية، موضحًا أن المنصة الرقمية تفيد المصنع والمستثمر في نهاية الأمر، ومن هنا يأتي دور غرفة التطوير الصناعي الذي يبدأ بتسويق أي خدمة يستفيد منها المستثمرالجديد، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وأوضح شعير، أنه لا يستطيع معرفة تحديات التي تواجه المصنع أثناء استخدامه منصة مصر الصناعية، لأنه لم يستخدمها حتى الآن.