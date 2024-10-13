انت الأن تتابع خبر فعاليات موسم الرياض 2024 رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد والتعرف على أبرز العروض المثيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلاق فعاليات موسم الرياض بوليفارد وورلد بـ 5 مناطق جديدة و21 فعالية وتجربة مميزة، والتي ستقدم للزائر إثارة ومتعة لا حدود لها، حيث من المقرر أن يشهد أول يوم لإفتتاح بوليفارد وورلد أجواء استثنائية وفعاليات للزوار من مختلف أنحاء العالم، فقد أعلنت هيئة الترفية السعودية طرح تذاكر حجز منطقة “بوليفارد وولد”، وهي الفعالية الأكثر اقبالاً وشعبية من بين فعاليات موسم الرياض، حيث تجذب إليها الزائرين من داخل المملكة وخارجها، وقد تم طرح موقع وي بوك للإلكتروني لحجز تذاكر موسم الرياض بوليفارد وورد، ونوضح الرابط وموعد انطلاق الموسم الجديد في السطور المقبلة.

بوليفارد وورلد فعاليات موسم الرياض 2024

منطقة بوليفارد وورلد التي تجذب السياح بشكل كبير والراغبين في المشاركة في فعاليات موسم الرياض في موسمه الجديد 2024-2025، وهي منطقة مليئة بالتجارب المميزة والمثيرة، وقد تم اجراء عدة تحديثات بها خلال الموسم الجديد في منطقة التجاري والمناطق المحيطة، حيث تم زيادة المساحة الإجمالية للمنطقة بنسبة 30% عن الموسم الماضي.

وقد تم اضافة مناطق جديدة بالبوليفارد وهي (السعودية – تركيا – ايران – افريقيا – كورشوفيل)، ليصبح عدد المناطق كاملة 22 منطقة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى وجود 300 مطعم ومقهى ومايزيد عن 890 محل تجاري، فضلاً عن القيام بتطوير أماكن كانت موجودة بالفعل، وهي مناطق مصر وإسبانيا وإيطاليا، مع ادراج 21 فعالية جديدة لتناسب الجمهور المتشوق لمشاهدة بوليفارد من جميع أنحاء العالم، وتقام الفعاليات من خلال عروض مسرحية متجولة.

حجز تذاكر بوليفارد وورلد موسم الرياض 2024

أعلن بوليفارد وورلد طرح تذاكر الموسم الجديد، تلبية لجمهوره الكبير من مختلف أنحاء العالم المتطلع لمشاهدة والمشاركة في عروض البوليفارد المميزة، حيث تعتبر بوليفارد وورد من أهم وجهات موسم الرياض، والتي تقدم للزائرين متعة وتشويق مميزين، ولحجز التذاكر قم بالدخول على الرابط واتباع الخطوات التالية:-

الدخول على منصة وي بوك webook.com

الضغط على فعاليات موسم الرياض.

اختيار “بوليفارد وورلد”.

حدد الفاعلية التي ترغب فيها.

الضغط على حجز التذاكر للبدء في عملية الشراء.

ادخال البيانات المطلوبة لتأكيد الحجز.

اختيار طريقة الدفع المناسبة.

الضغط على تأكيد حجز التذاكر لتتمكن من حضور الفعالية في الموعد المحدد.

موعد بدء فعاليات بوليفارد وورد 2024

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، عن انطلاق فعاليات موسم الرياض في موسمه الجديد 2024 والذي يضم بوليفارد وورد، وذلك بداية من يوم السبت 12 أكتوبر الموافق 9 ربيع الثاني 1446هـ ، على أن يتم اتاحة التذاكر قبل انطلاق الموسم بساعات، من أجل أن يتمكن الزائرين من حجز أماكنهم في الفعاليات، وليضمنوا الحصول على ترفية وإثارة مميزين والإستمتاع بأجواء الإحتفالات المميزة.

فعاليات موسم الرياض 2024-2025

أعلنت منصة “وي بوك” المختصة بحجز تذاكر موسم الرياض، الفعاليات المقرر إقامتها خلال موسم الرياض الحالي، ونوضح أبرز هذه الفعاليات على النحو التالي:-