الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم عدة اجتماعات في إطار تنفيذ قرارات مجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 09:31 صباحاً - تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الدورة العادية (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت بتاريخ 29/5/2024 بالمنامة،ينظم قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام) 3 اجتماعات بمقر الامانة العامة ، ويتعلق الأمر بما يلي :

- الدورة 21 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، يومي 13و14 أكتوبر 2024 .

- الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بوضع استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، يوميي 15 و16 اكتوبر .

- اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بفعاليات مدينة الكويت كعاصمة للإعلام العربي 2025 : الخميس 17 من نفس الشهر .

- وفي هذا الصدد ، صرح السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال ان هذه الاجتماعات التي تنعقد بحضور الدول الاعضاء تندرج في إطار متابعة وتنفيذ الامانة العامة للقرارات المذكورة في افق انعقاد الدورة العادية (102) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية (20) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال الربع الأخير من 2024 بدولة الإمارات العربية المتحدة .

- واعلن السفير خطابي ان الاجتماع المتعلق بالكويت "عاصمة للإعلام العربي 2025" سيشكل فرصة للاطلاع على الترتيبات التنظيمية المتخذة من الجهات المختصة بشأن الاستعداد لإطلاق هذا الحدث الاعلامي الهام ، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة الاعلام بدولة الكويت والأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ، فضلا عن قطاع الاعلام والاتصال .