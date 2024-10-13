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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عن تلميح وكيل اللاعب احمد قندوسى عن احتمال استمراره مع الاهلى وقال ان وكيل اللاعب تحدث جيدا واشاد بإدارة الأهلى وهو ما يعنى إمكانية تغيير موقف النادي.

شبانة: قندوسي قد يستمر فى الأهلي ووكيله يلمح إلى ذلك

واشار ايضا ان إدارة الكرة بنادي الزمالك تضع اللاعب هدفا لها للتعاقد معه خلال الصيف المقبل حال انتهاء علاقته بالأهلي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم إنه وعلى الرغم من عرض الأهلي اللاعب للبيع إلا إنه هناك قناعة فنية وثقة فى امكانياته الفنية.