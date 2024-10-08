انت الأن تتابع خبر "مباراة السعودية واليابان" منافسة شرسة تجمع الكبيرين في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد وطريقة حجز التذاكر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستضيف ملعب الملك عبدالله الدولي مساء يوم الخميس القادم الموافق 10 اكتوبر مباراة السعودية واليابان في اللقاء المرتقب الذي يقام ضمن تصفيات قارة اسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والجدير بالذكر أن هذه البطولة العالمية سوف تُلعب في ثلاث دول مختلفة وهي كلا من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وطرحت اللجنة القائمة على مباراة السعودية القادمة تذاكر اللقاء على منصة وي بوك، حيث سنوضح لحضراتكم ضمن هذا المقال طريقة حجز التذاكر خطوة بخطوة.

حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان

حتى يتمكن عشاق كرة القدم في المملكة حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان وحضور هذا اللقاء الهام والمرتقب، يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة منصة وي بوك السعودية، النافذة الرسمية لحجز تذاكر جميع الفعاليات الرياضية.

ثم استعرض قائمة المباريات المتاحة واختر المباراة التي ترغب في حضورها، ستجد جميع التفاصيل المتعلقة بالفريقين، التاريخ، الوقت، والمكان.

إذا كنت عضوا سابقا سجل دخولك باستخدام بيانات حسابك، أما إذا كانت هذه زيارتك الأولى، فأنشأ حساب جديد بسهولة لتتمكن من إدارة حجوزاتك.

ومن ثم افتح الخريطة التفاعلية للملعب واختر المقاعد التي تناسب ذوقك ورؤيتك للمباراة، ويمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الفئات والمواقع.

وبعدها حدد عدد التذاكر التي ترغب في شرائها لكل فئة.

اختر الطريقة التي تناسبك من بين الخيارات المتاحة مثل البطاقات الائتمانية أو المحافظ

الإلكترونية.

بعد إتمام عملية الدفع ستصلك تذاكرك الإلكترونية على بريدك الإلكتروني المسجل.

احرص على طباعتها أو حفظها على هاتفك الذكي لاستخدامها عند الدخول إلى الملعب.

اليابان والسعودية يتنافسان على الصدارة

تشهد المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026 منافسة شرسة بين عملاقي آسيا، اليابان والسعودية، إذ يتمتع الأخضر السعودي بدعم من جماهيره طامحا إلى اقتناص الصدارة من الساموراي الأزرق في المباراة القادمة، بعد تحقيق اليابان العلامة الكاملة في أول جولتين، ويأمل الأخضر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليشعل الصراع على صدارة المجموعة.

موعد مباراة السعودية واليابان