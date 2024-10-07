نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بلدية المحلة وادي دجلة وابو قير وتعادل الاتصالات بدورى المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كتب رأفت أمين

أسفرت نتائج منافسات اليوم بالجولة الأولى من عمر مسابقة دوري المحترفين، عن فوز فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ على طنطا بقيادة محمد حليم بهدف دون رد سجله اكرم عبدربه الدقيقة السابعة من الشوط الثاني.

- حقق فريق أمام بلدية المحلة بقيادة إبراهيم صلاح فوزا قاتلا على فريق الداخلية بقيادة عيد مرزايق بهدف دون رد سجله أحمد الشامي في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وطرد الحكم أحمد الغندور لاعب البلدية زياد طارق في الوقت بدل الضائع.

- حقق فريق أبو قيرللأسمدة بقيادة محمد عطيه فوزأ كبيرًا على فريق المنصورة بقيادة رضا العيسوي بثلاثية نظيفة سجلها رامز ميلاد الهدف الأول في الدقيقة 9 وأحمد فايز في الدقيقة 30 وعمر ابراهيم الهدف الثالث في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وتعادل فريق المصرية للإتصالات بقيادة عمرو أنور مع فريق بروكسي بقيادة محمدحامد بهدف لمثله حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصرية للاتصالات بهدف دون رد سجله محمد شاهين في الدقيقة 38 وتعادل‏ لبروكسي عمار شرف الدين في الشوط الثاني.