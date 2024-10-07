مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني

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رياض - احمد صلاح - خطف الدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَينتراخت فرانكفورت،

بعد المستويات القوية التي قدمها خلال المواسم الماضية.

واستطاع مرموش تسجيل هدفينوصنع هدف اَخر في تعادل اَينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3/3 أمام بايرن ميونخ.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني، حيث تواجد عمر مرموش في الهجوم..

تشكيل الجولة السادسة من البونديسليجا