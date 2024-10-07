مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني

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رياض - احمد صلاح - خطف الدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَينتراخت فرانكفورت،
بعد المستويات القوية التي قدمها خلال المواسم الماضية.
- واستطاع مرموش تسجيل هدفينوصنع هدف اَخر في تعادل اَينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3/3 أمام بايرن ميونخ.
- ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني، حيث تواجد عمر مرموش في الهجوم..
تشكيل الجولة السادسة من البونديسليجا
- حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم).
- خط الدفاع: رايرسون (بوروسيا دورتموند)، كيفين شلوتيربيك (أوجسبورج)، سيباستيان بورناو (فولفسبورج)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيج).
- خط الوسط: فيليب موين (ماينز)، إسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، نديم أميري (ماينز)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ).
- خط الهجوم: محمد عمورة (فولفسبورج)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت).