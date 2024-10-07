الرياضة

مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خطف الدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَينتراخت فرانكفورت،

بعد المستويات القوية التي قدمها خلال المواسم الماضية.

  • واستطاع مرموش تسجيل هدفينوصنع هدف اَخر في تعادل اَينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3/3 أمام بايرن ميونخ. 
  • ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني، حيث تواجد عمر مرموش في الهجوم..

تشكيل الجولة السادسة من البونديسليجا

  • حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم).
  • خط الدفاع: رايرسون (بوروسيا دورتموند)، كيفين شلوتيربيك (أوجسبورج)، سيباستيان بورناو (فولفسبورج)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيج).
  • خط الوسط: فيليب موين (ماينز)، إسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، نديم أميري (ماينز)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ).
  • خط الهجوم: محمد عمورة (فولفسبورج)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت).
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا