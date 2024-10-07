انت الأن تتابع خبر فيديو حصري وصور .. مسيرة حاشدة بإربد في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت في إربد، مساء الإثنين، مسيرةٌ حاشدة دعت إليها القوى الشعبية والإسلامية والأحزاب السياسية بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وانطلقت المسيرة التي شارك فيها الآلاف من أمام مسجد جامعة اليرموك، وردّد المشاركون هتافاتٍ مناصرة لفلسطين وغزة، ومطالبة بوقف العداون الذي دخل عامه الأول على القطاع، وندّدوا بالصمت الدوليّ والشراكة الأميركية في الإبادة الجماعية التي تحصل في القطاع، كما تمّ حرق عليم الكيان الصهيوني.

وعبر المشاركون عن تضامنهم مع لبنان، الذي فتح جبهة إسناد من الثامن من أكتوبر، رافضين القصف الإسرائيلي المستمر على بيروت.